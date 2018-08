Secretário admite necessidade de servidores e anuncia concurso emergencial em Vilhena

O secretário de administração da prefeitura de Vilhena (Semad), Marison Rebouças, recebeu esta semana a reportagem do Extra de Rondônia para explicar as contratações dos cargos comissionados do município e os desafios na pasta.

De acordo com secretário, os cargos comissionados na gestão do ex-prefeito Adilson de Oliveira (PSDB), foram exonerados da forma mais correta.

As portarias começaram de zero e, conforme a demanda de cargos em cada secretaria, serão feitas as contratações.

O chefe da pasta disse que atualmente a prefeitura está com 2063 efetivos. Porém não é suficiente e o município depende desses cargos comissionados. “A documentação das contratações estão começando a ser feitas esta semana”, pontuou Marison.

Rebouças revelou que assumiu a pasta com vários desafios e está esforçando-se para dar uma atenção maior e de forma igualitária a todos os funcionários.

O titular da Semad anunciou, ainda, que será lançado o edital um concurso emergencial para as áreas de saúde e educação, sendo estas as vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, serviço gerais e merendeiras.

Além disso, o chefe da pasta finalizou dizendo que está sendo feito um levantamento em todas as secretarias as necessidades de contratar funcionários e cargos específicos para realizar um concurso público maior, mas sem previsão de uma data.

Texto e foto: Extra de Rondônia