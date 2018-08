Vilhenense que joga na Itália visita “terrinha” e faz jogo de despedida na AVV

Kaio Ribeiro joga no Pallavolo Azurra Alessano

A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) promove neste sábado, 04, um amistoso intermunicipal de despedida ao atleta Kaio Ribeiro, no Ginásio da AVV, em Vilhena.

O amistoso será entre a equipe da AVV time que revelou o jogador e time da capital Pedigree Voleibol.

De acordo com técnico e chefe coordenador da AVV, Francer Lima, o amistoso é promover um jogo de despedida para Kaio, que foi atleta a associação e atualmente atleta da equipe Pallavolo Azurra Alessano, da Liga Italiana de Vôlei e é da seleção brasileira.

O atleta, de 21 anos, está em Vilhena a visita de amigos e parentes. Ele foi destaque na seleção brasileira sub-21, disputando três Superligas Brasileiras de Vôlei Masculino, duas no Maringá Vôlei do Paraná, e uma no Sesi, de São Paulo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação