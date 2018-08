Campeonato define semifinalistas do estadual Sub 20

O Campeonato Rondoniense Sub-20 definiu nesta quinta-feira os confrontos das semifinais.

Real Ariquemes x Barcelona e Ji-Paraná x Genus vão duelar em jogos de ida e volta por vagas na decisão da competição estadual que garante vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem.

O Barcelona Futebol Clube de Vilhena perdeu de virada diante do Ji-Paraná Futebol Clube, no estádio José Bianco, em Ji-Paraná.

Já o Genus surpreendeu o Real Ariquemes por 1 a 0 no estádio Gentil Valério e carimbou a segunda vaga da chave A com nove pontos.

O Vilhenense ficou no empate diante da União Cacoalense em 1 a 1 no estádio Portal da Amazônia e ambos estão fora da disputa das semifinais.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia deve divulgar nesta sexta-feira as datas e horários dos confrontos.

Texto: Extra de Rondônia com informações do Futebol do Norte

Foto: Divulgação