Confira a agenda cultural deste fim de semana em Comodoro-MT

A Agenda Cultural deste fim de semana em Comodoro-MT, conta com atrações para toda família. As atividades são realizadas pela Prefeitura de Comodoro com apoio da Câmara de Vereadores e comércio local.

O primeiro evento é o Pastel & Cultura que acontece na noite de sábado (04.08) na Praça dos Pioneiros a partir das 20h. Aberto ao público, o evento contará com apresentações musicais, dança e desfile de moda, além da barraquinha com deliciosos pasteis. Roda de Viola, Projeto Arte e Cidadania, grupo Dance Balé, Ducato Netinho Competition e Fernando do Forró.

Já no domingo (05) a partir das 09h acontece no Parque de Exposição dois eventos simultâneos o Campeonato de Som Automotivo e o 1º Encontro de Carros Antigos, a entrada é 2 kg de alimento não perecível ou valor de R$ 10,00. O campeonato conta com parceria de Netinho Competition, terá disputas nas categorias 02 Falantes, 03 Falantes e Livre com premiação em dinheiro para campeão. Informações pelo telefone (065) 9 9975-8694.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação