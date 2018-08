CTG promoverá “1ª Festa do Motorista e do Colono” em Vilhena

Nos dias 04 e 05 de agosto, acontece a “1ª Festa do Motorista e do Colono” no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo Norte (CTG), localizado na Rua Afonso Pena, 685 – Centro.

No sábado, 04, a partir das 23h00 terá o baile com o cantor Ari Santos. No domingo, 05, a festa reinicia com a carreata de veículos, com saída do Posto Catarinense. As 09h00 acontece a tradicional missa campal.

A partir das 12h00 será servido almoço acompanhado de churrasco. Após haverá sorteio de diversos brindes.

Para mais informações, reserva de mesas, compra de cartelas ou churrasco entrar em contato através dos telefones 9 8121-5045 e 3322-8435.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra