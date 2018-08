Homens são presos por furto e receptação de bicicleta

As prisões ocorreram na noite de quinta-feira, 02, no Jardim Primavera, em Vilhena, onde dois homens de 34 e 32 anos foram detidos pelos crimes de furto e receptação de uma bicicleta.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina pelo referido bairro, avistou um homem, de 34 anos, conduzindo uma bicicleta com as características de uma que havia sido roubada na noite anterior.

Ao ser indagado sobre a procedência do veículo, o suspeito afirmou que havia acabado de comprar o veículo por um invólucro de entorpecente, no valor de R$ 50,00.

O suspeito aceitou conduzir os militares até o local onde havia realizado a referida compra, e lá os mesmos lograram êxito na localização de um indivíduo, de 32 anos, que foi apontado pelo primeiro agente detido, como sendo quem lhe vendeu a bicicleta e com quem foi localizado um facão, de aproximadamente 35 centímetros de lamina.

Diante dos fatos, os indivíduos e os objetos apreendidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), para serem tomadas as devidas providências.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia