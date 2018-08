Motociclista fica ferido ao ser atingido por caminhonete no Cristo Rei

O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, 05, por volta das 11h00, no cruzamento da Avenida 737 com a Rua 1508, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo informações colhidas pela reportagem do Extra Rondônia, o condutor da caminhonete Chevrolet S10, de placa ANO-1004/Vilhena, Vanilson da Silva seguia pela avenida 737, sentido BR-364, quando ao passar no cruzamento com a Rua 1508, colidiu com um mecânico que pilotava uma motocicleta Honda Bros, de placa NBO-2433/Vilhena.

No impacto, o motociclista sofreu uma possível fratura na perna esquerda e reclamava de dores na região de um dos rins, sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

De acordo com o condutor da S10, a motocicleta estava acima de 100 km.

A Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) esteve no local e registrou um boletim de ocorrência.

Texto e fotos: Extta de Rondônia