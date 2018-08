Servidores dormem ao relento na prefeitura de Vilhena para garantir atendimento e imagem viraliza nas redes sociais

Secretário disse que filas espontâneas de madrugada vão acabar

Circula na rede social Facebook e em grupos de whatsapp a foto de pessoas dormindo ao relento num dos prédios da prefeitura de Vilhena.

A imagem mostra cinco pessoas que seriam “servidores” públicos municipais. Quatro deles estão dormindo e um está acordado mexendo no celular.

Nas redes sociais, alguns usuários informam que o registro da fotografia aconteceu às 22h; já outros garantem que foi às 5h.

A imagem gerou uma série de questionamentos à atual administração devido às pessoas estarem dormindo ao ar livre e exposto à humidade da noite.

Conforme apurou o Extra de Rondônia, as pessoas são parte de um grupo de futuros nomeados na prefeitura e estão no local para garantir que sejam os primeiros em receber atendimento na Secretaria Municipal de Administração (Semad), onde é apresentada toda a documentação necessária para a nomeação ao cargo.

Na fila também estão pessoas que trabalharam desde o início do julho sem nomeação e agora querem assinar contrato para depois pedir exoneração e assim garantir seus salários.

PREFEITURA EXPLICA

Ao Extra de Rondônia, a assessoria da prefeitura disse que Semad abre às 7h, e atende por ordem de chegada. “Mas algumas pessoas querem ser os primeiros na fila de atendimento (por escolha delas, obviamente) e estão indo de madrugada”, garantem.

Os servidores têm o prazo de 60 dias para apresentarem toda a documentação exigida para entrar no cargo. “Muitos vão de uma vez por falta de algum documento, esqueceu outro, levou o errado e coisas assim. Aí juntando com o fato de irem todos no mesmo dia, acabam escolhendo ir de madrugada pra pegar a primeira senha. Estão sendo atendidas entre 20 ou 25 pessoas por dia, que é a capacidade da secretaria, já que são dezenas de documentos de cada um. Então, o atendimento demora mesmo”, explicou a prefeitura.

Ainda, a assessoria informou que o titular da Semad, Marison Rebouças, garantiu que a partir da próxima segunda-feira, 6, o atendimento não mais será por ordem e sim por agendamento. “Dessa forma, essas filas espontâneas de madrugada vão acabar”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação