Sogra e nora são flagradas tentando entrar com drogas nas partes íntimas em presídio

Os flagrantes ocorreram na manhã desta sexta-feira, 03, durante o horário de visitas no Presídio Cone Sul, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante procedimento de revista superficial de rotina nas visitantes, uma agente penitenciária percebeu um volume nas partes íntimas de uma mulher de 67 anos, que iria visitar seu filho.

Quando questionada sobre o que era o referido volume, a mesma afirmou que era um lenço pra conter uma incontinência urinária, porém, ao ser examinada, foi comprovado se tratar de um invólucro de cocaína.

Ao ver a sogra ser flagrante, a nora, de 15 anos, que apresentou identidade falsa para se passar por maior de idade, também confessou estar transportando drogas em suas partes íntimas, retirando ela mesma um embrulho contendo maconha.

Diante dos fatos, as envolvidas receberam voz de prisão e apreensão, sendo apresentadas na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com as substâncias.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia