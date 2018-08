Réus acusados de crimes contra a vida irão a júri na próxima semana em Vilhena; dentre estes está vulgo “Clebinho”

A partir de segunda-feira, 06, ocorrerá na Comarca de Vilhena, os julgamentos de seis réus acusados de crimes contra a vida, sendo um caso de homicídio consumado e cinco de homicídio tentado.

O primeiro julgamento será de Valdeir Alvisi de Araújo, que já se encontra preso preventivamente, acusado de um homicídio qualificado, no qual vitimou com disparos de arma de fogo, Devanildo da Silva, na noite do dia 30 de novembro de 2011. Embora tenha negado a autoria do crime, as provas presentes no processo apontam contra o réu.

Na terça-feira, 07, será julgado Everson Antônio Nascimento Gomes, que responde em liberdade pelo crime de tentativa de homicídio.

Já na quarta-feira, 08, os réus julgados serão Cleberson Santos Vieira, mais conhecido como “Clebinho”, e Ezequiel Costa da Silva, que já se encontram presos acusados pelo crime de tentativa de homicídio. Os jovens são velhos conhecidos da polícia, devido serem parceiros de crime desde a adolescência.

No dia 09, quinta-feira, é a vez de Hemerson Santos de Oliveira, que se encontra em liberdade e será julgado pela tentativa de homicídio ocorrido na noite do dia 13 de julho de 2017, contra o funcionário de uma mecânica, localizada no parque São Paulo, em Vilhena.

Já Andro da Silva Cardoso, que se encontra preso, responderá na sexta-feira, 10, pela tentativa de homicídio contra o idoso Ricardo Veiga, que na época do crime, ocorrido no dia 02 de setembro de 2017, tinha 73 anos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia