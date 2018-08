ARTIGO: Número ideal de funcionários

Se alguém lhe perguntasse: Qual é o número “ideal” de funcionários para uma empresa como a minha, como você responderia?

Mais de uma vez já passei por essa dificuldade. Não existe uma fórmula matemática para resolver essa questão. De qualquer forma, a experiência me ensinou algumas coisas a respeito, as quais gostaria de compartilhar com nossos Empresários e Gestores.

Meu pensamento é o seguinte: 1.-O investimento que foi feito na sua empresa precisa gerar um retorno mensal ao proprietário; 2.-Para obter esse retorno, você precisa fixar um determinado volume de vendas; 3.-Essas vendas devem gerar um lucro equivalente à taxa de retorno necessária para remunerar o investimento feito; 4.-Uma parte de seus custos é composta de despesas com pessoal. Sua folha de pagamento deve ser projetada, a níveis de mercado ou ligeiramente superior ao mesmo; e 5.-Divida o total da folha de pagamento pelo salário médio de mercado e você chegará ao numero ideal de colaboradores que sua organização precisa !

Alguém poderá dizer que são diversas as variáveis envolvidas; que administrar tantas questões exige conhecimento profissional; que riscos significativos estão envolvidos; que precisa ser administrado um conjunto de fatores, e em áreas distintas, em vez de apenas um ou outro fator etc.

Pois a vida de empreendedor ou de administrador de empresas é feita de desafios, todos os dias, em diversas áreas, os quais poderão impactar suas vendas e resultados, seja por fraco desempenho, ou por projeções incorretas, ou por concorrentes mais eficientes, capacitados e experientes. A administração é semelhante a uma guerra diária e interminável.

O problema é que certas pessoas se aventuram a ingressar na atividade econômica sem um conhecimento aprofundado dessas variáveis todas. Administrar uma organização, na atual conjuntura, não é uma tarefa simples, nem é recomendada para amadores, sob pena de comprometer os resultados de seu negócio e, por decorrência, a integridade do investimento nele feito.

Por isso, impõe-se a prática do planejamento operacional e financeiro. Faça isso e você descobrirá quais são seus padrões; quais os volumes mínimos de venda mensal que você precisa realizar; qual a margem bruta e o lucro líquido esperado mensalmente; não descuide de acompanhar os prazos médios de recebimentos x prazos médios de pagamento (que na prática são distintos dos prazos médios de venda e compra, motivados pela inadimplência, falta de capital de giro…).

Conclusão: Espero que você esteja administrando sua empresa com competência e firmeza. Que seu quadro de pessoal não esteja superdimensionado, dificultando a geração de lucro. É gratificante e estimulante ser um bom gestor. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.

Texto: Humberto Lago/Consultor Empresarial