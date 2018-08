FFER define datas e horários das semifinais do Rondoniense Sub 20

A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) divulgou sexta-feira, 3, as datas e horários dos jogos de ida e volta da semifinal do Campeonato Rondoniense Sub 20.

O duelo entre Barcelona e Real Ariquemes será disputado no domingo, às 17 horas (horário de Rondônia), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o jogo de volta está programado para quinta-feira, 9, às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

O primeiro jogo da semifinal entre Genus x Ji-Paraná no domingo, 5, às 18 horas (horário de Rondônia) no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O jogo de volta será na quinta-feira, 9, às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Biancão, em Ji-Paraná.

Fonte: Futebol do Norte

Foto: Divulgação