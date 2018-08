PM recupera caminhonete roubada à mão armada em Vilhena

O roubo ocorreu na noite de sexta-feira, 03, em frente uma residência localizada na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, um grupo de jovens estava sentado em frente à referida casa, tomando tereré, quando foi abordado por três meliantes, que portavam duas armas de fogo, que os obrigaram a entrar no quintal e entregar as chaves de uma caminhonete Hilux, de cor branca, ano 2018.

Após o assalto, os meliantes fugiram sentido mão única da via (Porto Velho), levando também um aparelho celular de uma das vítimas e diversos objetos que estavam dentro do automóvel.

Ao ter conhecimento do crime, guarnições da Polícia Militar deram início a um patrulhamento ostensivo em prol da localização do veículo e o encontraram na zona rural, linha 142, a cerca de 5 km da cidade.

O veículo que foi abandonado com todos os pertences da vítima dentro, foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para o registro do caso. Nenhum dos agentes do crime foi localizado.

Texto e foto: Extra de Rondônia