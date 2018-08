Acidentes simultâneos são registrados em Colorado

Dois acidentes que ocorreram no final da tarde de sábado, 04, na BR-435, mobilizaram equipes de socorro de Colorado do Oeste.

O primeiro ocorreu na Avenida Marechal Rondon e de acordo com testemunhas, por volta das 18h30 um motociclista que trafegava pela referida avenida, no Centro, colidiu com um carro, que seguia no mesmo sentido e sofreu escoriações no rosto e fratura no nariz.

O segundo acidente ocorreu na área rural, próximo ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO) , sentido Vilhena, onde um Fiat Uno capotou e acabou saindo da pista.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos ocupantes se feriu com gravidade.

Fonte: Conesul Acontece