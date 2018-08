Centenas de pessoas participam da 1ª Festa do Motorista e do Colono no CTG de Vilhena; fotos

Neste domingo, 5, centenas de pessoas participaram da 1ª Festa do Motorista e do Colono no Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte (CTG) de Vilhena.

O Patrão do CTG Ari Biasi, disse a reportagem do Extra de Rondônia que esta é a primeira de muitas festas que está na agenda para o ano de 2018, e que em cada festa realizada se adquire experiência para que a próxima seja melhor.

Quem foi ao CTG neste domingo, ouviu uma boa musica, além de saborear um delicioso churrasco – preparado com muito amor e carinho pelos voluntários que atendem toda família vilhenense com respeito e simpatia. Confira fotos do evento.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia