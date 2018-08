CONVENÇÃO: Expedito é confirmado ao Governo pelo PSDB com apoio do PSD, DEM, PRB e Patriotas

Durante convenções realizadas neste domingo, 5, no ginásio da Fimca em Porto Velho, os convencionais do PSDB, DEM e PSD confirmaram coligação nas eleições estaduais em Rondônia, aclamando o ex-senador Expedito Júnior ao Governo e o deputado federal Marcos Rogério para disputar uma cadeira ao Senado.

Foi homologada ainda a união com o PRB, indicando o pastor Edésio Fernandes como o vice e o Patriotas .As coligações reuniram número expressivo de simpatizantes de todo o Estado.

Expedito Júnior chegou a convenção por volta das 11h30 acompanhado do prefeito Hildon Chaves, de Marcos Rogério, da deputada federal Mariana Carvalho e outras lideranças da legenda.

Em rápido contato com jornalistas, Expedito disse que pretende trabalhar por um Governo mais humano, melhorar a saúde, atuar com seriedade e resolver os graves problemas do Estado. Pontuou que a gestão tem que economizar e diminuir o tamanho da máquina.

Já durante discurso na convenção, Expedito foi mais enfático, explicando que conhece os problemas rondonienses tanto pela convivência com as populações pelo longo mandato parlamentar ou mesmo pelas discussões políticas com lideranças. “Começamos a discutir com os aliados os problemas da educação, saúde, agricultura. Rondônia precisa de receita. Os dados do TCE nos deixam uma preocupação. Vamos precisar de agenda positiva, de aliança, respeitando as pessoas, o servidor púbico. Preciso da União de todos do nosso Estado. ”.

O agora candidato destacou que ficou de fora da política por dez anos e conheceu ainda mais o Estado. “E melhor ainda, o nosso povo. Fui me reciclar para ser o melhor governador do Estado de Rondônia. Perdemos a eleição para a máquina e todos os partidos. Foi por pouco. A hora é agora. É a nossa vez. Hoje estamos demonstrando União e é essa união que vai percorrer os 52 municípios”.

Homologado como candidato ao Senado, o deputado federal Marcos Rogério disse que o momento pede mudança “e a mudança somos nós. Temos que dar opção ao eleitor. Tem muitos nomes, bons nomes, mas quem decide é o eleitor. E eu estou colocando meu nome à disposição para o Senado Federal”, disse.

Em seu discurso, Marcos Rogério afirmou que muitos não acreditavam que nesse palanque com Expedito Junior oficializado candidato ao governo e ele ao senado federal. “Mas esse dia chegou e nós estamos aqui para dizer a Rondônia que pode contar conosco nesse processo, nós vamos vencer as eleições. Os melhores nomes, pessoas preparadas, comprometidas que pensam Rondônia e a querem melhor”.

O parlamentar disse ainda que a política não é o problema, é parte da solução dos problemas. “As nossas escolhas determinam a qualidade da representação que nós temos.”

Proporcionais



Ainda há uma indefinição sobre as coligações proporcionais envolvendo as diversas legendas da frente partidária. Para a Câmara Federal todas as legendas estarão juntas, mas para estadual ainda não houve consenso.

Fonte: Rondôniagora

Foto: Extra de Rondônia