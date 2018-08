Dois vereadores, duas reações e o empresário confirmado ao Senado – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@ QUEBRA DE DECORO

O vereador Ronildo Macedo (PV) pode enfrentar uma séria situação dentro do parlamento vilhenense. Ao impedir o trabalho de um repórter do site e retirar o mesmo da sessão extraordinária nesta semana, Macedo infringiu normas do próprio Regimento Interno da Casa de Leis e pode ser punido – ou até cassado – por quebra de decoro parlamentar, que é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos. Lamentável! Relembre AQUI

@@ CÁ PRÁ NÓS

O fato aconteceu quando os vereadores debatiam “pequena modificação” na lei antinepotismo, sancionada em junho passado. Cá prá nós: essa lei antinepotismo já provocou muita celeuma desde o anúncio de sua modificação (porque ela já existia). Uma parte dos vereadores quer que a lei permaneça do jeito que está, mas outros querem modifica-la para – justificam – não prejudicar servidores efetivos.

@@ NÃO ESCLARECEU

O pior é que Macedo, nervosinho, usou a rede social Facebook para atacar jornalistas deste site e familiares. Os profissionais de comunicação não baixaram o nível e mantiveram apenas os questionamentos relacionados à conduta do parlamentar no exercício de sua função. Nada pessoal. Ou seja, ou invés de vir à público esclarecer seu comportamento, optou por atacar tudo e todos. Claro que ninguém espera isto de um representante da população.

@@ TUCANO HUMILDE

Ao contrário, o vereador Rafael Maziero (PSDB), de forma diplomática e humilde, usou os microfones de uma rádio local para confirmar o fato constrangedor na sessão extraordinária e se desculpou, mesmo ele não tendo nada a ver com a história. Resumindo: dois vereadores – dois jeitos de resolver um problema. Aquele que tem caráter, ao reconhecer o erro, e o outro, orgulhoso, que ataca para demonstrar que é o “bam bam bam”. A política mudou, e o eleitorado quer que seus representantes lutem pelas injustiças, não pelo orgulho. Relembre AQUI

@@ AGORA VAI

O vilhenense Jaime Bagattoli teve seu nome aprovado em convenção para a disputa ao Senado. O evento foi promovido neste sábado, 5, no auditório do hotel Golden Plaza, em Porto Velho. Ao discursar, Bagattoli relatou a insatisfação que tem em relação ao excesso de impostos que o brasileiro paga, além do seu compromisso em defender os interesses da população de Rondônia.

@@ SUPLENTES

Durante seu discurso, o vilhenense fez questão de apresentar seus dois suplentes: os empresários João Cipriano e Luiz Carlos. Bagattoli disse que está alinhado com seus suplentes e que gostaria que a população soubesse que não houve nenhum tipo de acordo para que estes cargos fossem preenchidos.

@@ E AO GOVERNO

O PSL definiu o ex-secretário de justiça, Marcos Rocha, como candidato ao governo. E o empresário José Jodan, de Rolim de Moura, como vice, numa chapa “puro sangue”. Rocha alertou que “todos os candidatos deste grupo são ficha limpa e não têm problemas com a justiça”. Anuncio também que o presidenciável Jair Bolsonaro poderá vir a Rondônia nas próximas semanas para endossar as candidaturas do partido.

@@ EX-VEREDOR A ESTADUAL

Cada pleito eleitoral traz diversas surpresas. E uma delas é esta: o ex-vereador Rosivaldo Paiva, que foi reeleito em 2008, mas teve o mandato cassado por compra de votos, é candidato a deputado estadual. Ao Extra de Rondônia, o ex-parlamentar garantiu que está filiado ao PHS e que sua situação jurídica está “OK”. Ele garante que foi inocentado das acusações. Vamos aguardar!

@@ FORA DA DISPUTA

Anunciados como pré-candidatos, dois conhecidos nomes do MDB não irão enfrentar as urnas no pleito eleitoral deste ano. Josué Donadon (ex-secretário de obras de Vilhena), e Valmir Passito (vereador de Chupinguaia), não constam na relação de candidatos homologados na convenção. Passito vai continuar com suas ações no parlamento e Josué à espera de assumir o mandato, já que é primeiro suplente no Poder Legislativo.

@@ DENTRO DA DISPUTA

Já quem está dentro da disputa eleitoral, são os vilhenenses Juracy Duarte (agente penitenciário) e Doralice Rocha (ex-vereadora). Ambos disputam uma vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia, o primeiro pelo PHS e a segunda pelo MDB.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa