PCdoB fecha com mais quatro partidos e PT fica de fora da coligação de esquerda

O PCdoB, partido presidido pelo Francisco Batista da Silva, o Pantera, e que tem Hermínio Coelho como pré-candidato à reeleição a deputado estadual fechou aliança com o PMN, PSC, PROS e o PHS para as coligações proporcionais.

A decisão tomada em convenção dos três partidos exclui o PT, que agora poderá ficar sozinho e não eleger ninguém nessas eleições. O PT, ficou de fora da coligação de esquerda que estava sendo montada para as eleições deste ano.

O PT está dividido entre a ala que defende candidatura própria ao governo, com Fátima Cleide disputando uma vaga ao Senado, e outras alas que defendem uma aliança de esquerda e coligação com o PDT, do senador Acir Gurgacz. Com o isolamento do PT, o partido poderá contrariar a orientação da executiva nacional do partido, que defende a candidatura própria e de Fátima Cleide, numa coligação de esquerda, o que não é mais possível, e formar aliança com o PDT.

Quem já defende essa posição é o presidente do PT, Lazinho da Fetagro, que pretende disputar a reeleição à Assembleia Legislativa e também o ex-deputado federal Padre Tom, que pretende disputar uma vaga à Câmara Federal. O ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, também defende essa aliança. Esse grupo pretende eleger pelo menos um deputado estadual e um deputado federal.

Fonte: ROBR

Foto: Ilustração