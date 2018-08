VÍDEO: Colorado recebe pá carregadeira para serviços de manutenção de estradas

Através da rede social Facebook, o prefeito de Colorado do Oeste, José Ribamar Oliveira (PSB), o popular professor Ribamar, anunciou a chegada ao seu município de uma importante máquina: uma pá carregadeira.

Em vídeo, o mandatário coloradense registrou agradecimentos a autoridades municipais que se esforçaram para que a vinda da máquina seja concretizada no último sábado, 4, via recurso do programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

“A máquina vai contribuir para a consolidação de uma política pública inovadora de infraestruturas na construção e manutenção de ruas, avenidas e estradas vicinais do nosso município. Esse é resultado de um trabalho que diuturnamente vem sendo realizado para a promoção do bem estar da nossa população”, ressaltou o chefe do poder executivo coloradense.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação