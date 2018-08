Acusado de matar homem a tiros é condenado a 15 anos de prisão em Vilhena

Em sessão de julgamento realizada na manhã desta segunda-feira, 06, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 15 anos e 4 meses de reclusão, o réu Valdeir Alvisi de Araújo, acusado de matar Devanildo da Silva.

O crime aconteceu em 30 de novembro de 2016, na Rua Paraíba, no setor 19, em Vilhena. O motivo seria acerto de contas.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o advogado Mario Guedes Junior, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O representante do Ministério Público alegou que réu é o autor dos disparos que originaram a morte de Devanildo e, por essa razão, merecia a reprovação do júri.

Por sua vez, ao defender o réu, o advogado Mario Guedes disse que não há provas claras contra o acusado. “Valdeir não é autor do crime e os laudos não são evidentes para confirmar que ele atirou contra a vítima”, afirmou o a defesa.

RÉPLICA

A acusação rebateu a defesa alegando que uma semana depois do crime, o réu foi detido com um revolver calibre 38 e, conforme as provas balísticas, os projetis encontrados no local e na vítima seriam da mesma arma encontrada em posse de Valdeir.

TRÉPLICA

A defesa declarou que não há nenhuma conclusão que o réu atirou contra Devanildo. Assim como também não há testemunhas que comprovem que Valdeir seja o autor do crime.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o advogado Mario Guedes, que garantiu que vai recorrer da sentença, alegando que não foram encontradas provas concretas para condenar o acusado. Relembre o caso AQUI

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia