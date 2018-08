ÁUDIO: distante da promessa, prefeito de Vilhena não reduz 40% dos comissionados e número está perto dos 400

Chefe de gabinete comparou gastos com folha salarial de gestões anteriores

Com 356 nomeações até às 8h51 desta segunda-feira, 6, de agosto, o prefeito Eduardo “Japonês” (PV) está ainda mais distante de cumprir sua promessa de reduzir o número dos cargos em comissão na prefeitura de Vilhena.

Neste número estão incluídos os servidores comissionados, que são 351, e os 5 secretários municipais, conforme indica o Portal de Transparência.

Quando assumiu, “Japonês” encontrou a prefeitura com 447 cargos comissionados (430 servidores e 17 secretários) que eram mantidos pelo tampão Adilson de Oliveira (PSDB). Relembre AQUI

Pela promessa que fez à reportagem do Extra de Rondônia, o prefeito reduziria 40% dos cargos, o que representaria 179. Ou seja: “Japonês” só deveria nomear 268 servidores. Contudo, o número está beirando os 400.

“Vamos tentar um número aí para ter uma noção. Reduzir, pelo menos, 40%. É difícil, mas vamos tentar. Por mais que a gente faça cortes, precisamos de gente. Mas aí vamos ter o concurso também pra diminuir uma parte dessa questão dos portariados. Mas meu objetivo é 40%”, garantiu o mandatário vilhenense em entrevista ao site dias após a posse. (OUÇA ÁUDIO ABAIXO).

PREFEITURA EXPLICA

De acordo com Jovino Lobaz, chefe de gabinete da prefeitura, “o prefeito disse que apenas 250 cargos comissionados seriam contratados”, mas a meta não foi atingida devido à falta de funcionários efetivos no município. Porém, ele garantiu que esses cargos comissionados são com valores mais baixos do que à antiga gestão.

Ele fez comparação de valores com as gestões anteriores. Segundo ele, com Rosani Donadon (MDB) foram gastos R$ 6,715 milhões (março) e R$ 8,551 milhões (abril) com folha salarial. Já na administração de Adilson foram gastos R$ 6,531 milhões (maio) e R$ 6,846 milhões (junho).

“No primeiro mês do prefeito Eduardo foi pago R$ 6,235 milhões. Houve uma economia de R$ 300 mil em folha salarial, apesar de não atingida a meta de contratar 250 comissionados como o prefeito tinha prometido”, pontuou Jovino.

>>> OUÇA O ÁUDIO DO PREFEITO:

