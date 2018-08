CHUPINGUAIA: PMs socorrem homem atingido por árvore durante derrubada

Os fatos se deram na madrugada de domingo, 05, em um assentamento localizado no Distrito do Guaporé, onde uma guarnição da Polícia Militar de Chupinguaia, que prestava apoio em um festival realizado no referido distrito, socorreram um homem, que havia sido ferido durante uma derrubada.

De acordo com o registro da ocorrência, os militares foram abordados pelo denunciante durante o festival, alegando que seu companheiro de trabalho, de 53 anos, estava muito ferido, devido ter sido atingido por uma árvore, porém, não havia meios para conduzi-lo até o hospital e a ambulância não conseguia chegar até o ferido, devido às más condições da estrada, sendo necessário um veículo tipo caminhonete.

Diante das informações, os militares se dirigiram até a unidade de saúde mais próxima, e em companhia de uma enfermeira, se deslocou até a propriedade onde estava o ferido, prestando os primeiros socorros e o conduzindo até a ambulância, que o aguardava, sendo este conduzido diretamente para Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa