Confira histórico dos sete candidatos que disputam o governo de Rondônia

Os sete nomes acima são os candidatos confirmados, em convenção, que disputam o máximo cargo do governo estadual em Rondônia.

Pela ordem da imagem ao lado, Maurão de Carvalho (presidente da Assembleia Legislativa-MDB), Pedro Nazareno (sindicalista-PSTU), Vinícius Miguel Raduan (Advogado-REDE), Pimenta de Rondônia (ex-vereador-PSOL), Expedito Júnior (Ex-senador-PSDB), Marcos Rocha (coronel-PSL) e Acir Gurgacz (senador-PDT).

A eleição ocorrerá no dia 07 de outubro, e os eleitores rondonienses escolheram o governador, 2 senadores, 24 deputados estaduais e 8 federais.

>>> CONHEÇA O HISTÓRICO DOS CANDIDATOS:

MAURÃO DE CARVALHO

A primeira sigla a dar conhecimento de seu candidato foi o MDB que tem Maurão de Carvalho como cabeça de chapa. A convenção teve direito à tapa na cara, desferido pelo presidente da legenda, Tomás Correia, contra o ex-chefe da Casa Civil, Emerson Castro. A legenda sai com dois candidatos a senadores (Raupp e Confúcio Moura). O vice ainda não foi anunciado.

Maurão, atualmente presidente da ALE, está há mais de 20 anos no mandato de deputado estadual. Foi prefeito de Ministro Andreazza.

PEDRO NAZARENO

No mesmo sábado, 28, o sindicalista Pedro Nazareno foi escolhido candidato ao Governo de Rondônia pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU). Ex-atleta, Pedro Nazareno Oliveira da Silva já atuou como professor, gestor de órgãos públicos no estado e atualmente é sindicalista. Essa é a primeira vez que o candidato disputa um cargo pelo partido.

VINICIUS RADUAN

O advogado Vinícius Miguel Raduan teve a candidatura anunciada pela Rede da Sustentabilidade (REDE) em convenção realizada na noite da sexta-feira (3) em Porto Velho. Jaime Kalb, do Partido Popular Socialista (PPS), Rolim de Moura, foi o nome apontado para candidatura a vice na chapa. Vinícius é professor universitário. Possui trajetória na proteção dos Direitos Humanos. É filiado ao partido há mais de um ano e essa é a primeira vez que disputa um cargo político.

PIMENTA DE RONDÔNIA

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oficializou, em convenção realizada na manhã do sábado (4) em Porto Velho, a candidatura de Pimenta de Rondônia ao governo do estado. O vice, ainda não anunciado, mas será do mesmo partido. Pimenta de Rondônia é natural do Paraná é filiado ao PSOL em Rondônia desde 2003.

É formado Marinheiro Mercante pela Capitania dos Portos de Porto Velho. Foi candidato ao Senado em 2010 e a vereador em 2012, mas não ganhou em nenhuma das eleições. Também perdeu a disputa ao governo do estado em 2014.

EXPEDITO JÚNIOR

Expedito Júnior nasceu no interior de São Paulo. Foi eleito vereador pelo município de Rolim de Moura em 1984, deputado federal por Rondônia durante três mandatos seguidos. Foi eleito senador em 2006 pelo Partido Popular Socialista (PPS). Três anos depois, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação de Expedito ao julgar um processo que o acusava de envolvimento na compra de votos e abuso de poder econômico na eleição de 2006. Foi candidato ao governo, mas não venceu s eleições.

MARCOS ROCHA

O Partido Social Liberal (PSL) lançou à disputa pelo governo de Rondônia o tenente coronel PM Marcos Rocha. Nascido NO Rio de Janeiro, ingressou na carreira militar em 1989, quando aprovado em concurso público da Polícia Militar de Rondônia (PM-RO). O candidato já foi diretor de escola militar em Porto Velho e secretário municipal de educação no município. Em dezembro de 2014 ocupou o cargo titular na Secretária de Estado da Justiça (Sejus).

ACIR GURGACZ

Já no domingo, 29, foi a vez do PDT/PSB que fizeram convenção conjunta e ungiram como cabeça de chapa das duas legendas o senador Acir Gurgacz. O vice é o ex-presidente da ALE, Neodi Carlos. A sigla também apoiará a candidatura de Jesualdo Pires, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), ao Senado Federal e Carlos Magno-PP que entrou na coligação. Gurgacz foi prefeito de Ji-Paraná e sua família éproprietária da empresa de transportes Eucatur (Cascavel).

