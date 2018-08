Foragido da justiça por furto é localizado e agride policial durante tentativa de fuga

A prisão ocorreu na noite de domingo, 05, na Avenida 1505, no Bairro Cristo Rei em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar (PM), que realizava patrulhamento de rotina pela via, avistou vários indivíduos reunidos e decidiu realizar uma abordagem de rotina.

Através de consultas nominais, foi constatado que contra um destes, identificado como Claudinei Weirich Fogaça, de 33 anos, havia um mando de prisão pelo crime de furto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Vilhena.

Enquanto os militares realizavam a referida consulta, Claudinei agrediu um policial e tentou empreender fuga correndo pela via, mas acabou sendo alcançado e imobilizado. Após os procedimentos de praxe, o infrator foi entregue nas dependências do Presídio Cone Sul.

A imagem presente na matéria é referente a uma recaptura do suspeito, ocorrida no ano de 2016, quando o mesmo encontrava-se foragido do regime semiaberto da Colônia Penal. (Reveja AQUI)

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia