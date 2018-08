Homem esfaqueado por irmão morre por complicações após receber alta

Sidnei Nunes do Nascimento, de 40 anos, que foi esfaqueado pelo irmão caçula no final de junho do ano corrente, morreu por complicações, após receber alta.

Segundo informações levantadas pelo Extra de Rondônia, Sidnei, que teve as vísceras expostas por uma facada que sofreu na região do abdômen, foi transferido para um Hospital em Cacoal.

Após muito tempo internado, o paciente recebeu alta e retornou para sua casa em Vilhena, porém, acabou tendo complicações na cirurgia, que o levaram a morte na madrugada desta segunda-feira, 06, no Hospital Regional de Vilhena.

Sebastião Junior do Nascimento que foi acusado pelo irmão mais velho de ambos, como sendo o autor do golpe contra Sidnei, ainda encontra-se foragido. (Rereja o caso AQUI)

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa