Internautas querem punições severas por queimadas e enquete avalia vereadores de Colorado

Encerrou, nesta segunda-feira, 06, enquete realizada pelo Extra de Rondônia.

Ao todo, 237 internautas participaram votando numa das alternativas à seguinte pergunta: por que a lei 173/2011 não inibe o aumento de queimadas em vilhena?

39% dos internautas clicaram na opção “Falta de punição mais severa”, 23% disseram que “a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é inoperante”, 20% optou pela alternativa “Falta de Conscientização”, e 18% alegaram que as queimadas acontecem por “Deficiência na coleta de lixo e entulhos”.

NOVA ENQUETE

O Extra de Rondônia inicia também a nova enquete com a seguinte pergunta: quem desempenha, de forma adequada, o cargo de vereador em Colorado do Oeste?

A enquete está disponível no topo do site no lado direito. Neste espaço, você poderá votar num destes vereadores: Evandro Prudente, Moacir Rodrigues, Gercino Garcia, Martinho Rodrigues (Baiano Leiteiro), Fabio da Silva Souza, Marta Dias, Claudair da Silva (Buiú), Natálio dos Santos, Ataíde Gonçalves (Avezao), Ronaldo Rodrigues e Rudi Nauê.

O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar contra ou a favor dos assuntos mais relevantes da semana em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

Lembrando que o sistema só aceita um voto por máquina. Participe!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia