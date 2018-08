Jovem que participou de roubo de caminhonete é reconhecido devido ter abandonado o veículo com sua carteira dentro

Nilton Cesar dos Santos Junior, de 19 anos, foi preso na madrugada de domingo, 06, durante uma ocorrência de violação de domicilio, na Rua Nelson Tremea, no Centro de Vilhena.

Após receberem denúncia do proprietário de um imóvel, informando que um homem teria pulado o muro e estaria tentando arrombar uma das portas, uma guarnição se dirigiu ao local e se deparou com Nilton dentro do quintal da vítima, batendo contra a referida porta, que já tinha tido um vidro quebrado.

Ao ser contido pelos militares, o jovem alegou que havia passado a noite fazendo uso de cocaína e que estava tento alucinações de que alguém queria lhe matar.

Ao serem informados do nome do indivíduo, de pronto os militares o reconheceram como sendo um dos autores de um assalto à mão armada ocorrido na noite de sexta-feira, 03, na Avenida Capitão Castro, Centro, onde jovens que estavam sentados em frente um imóvel tomando tereré, foram abordados por três meliantes, dos quais dois estavam armados, e que fugiram levando uma caminhonete Hilux, modelo 2018, a abandonando horas depois, em uma estrada vicinal.

A identificação foi possível, devido no ato da recuperação da caminhonete, ter sido encontrada dentro da mesma, uma carteira contendo todos os documentos pessoais de Nilton e um bilhete de passagem da empresa Eucatur, de Cuiabá/Vilhena, em nome do agente, com embarque realizado no dia anterior ao crime.

Diante dos fatos o meliante foi conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia