Motorista se distrai na direção e provoca engavetamento na Melvin Jones

O acidente ocorreu por volta das 13h30 desta segunda-feira, 06, em frente à Macro Materiais para Construção, localizada na Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, onde o condutor de um Ford Ka se distrair ao volante tentando abaixar o guarda-sol e acabou provocando um engavetamento.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, junto ao proprietário de um dos veículos envolvidos no acidente, o motorista do Ford Ka atingiu a traseira de um Fiat Uno que estava estacionado, que consequentemente atingiu a traseira de um Astra, que também estava estacionada na lateral da via.

Na batida os dois veículos atingidos sofreram avarias leves, porém, o Ford Ka ficou com a parte direita da frente muito danificada.

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) esteve non local e registrou o caso. Ninguém se feriu.

Texto e fotos: Extra de Rondônia