PSDB muda chapa e Maurício Carvalho é o novo vice de Expedito

Após intensas reuniões durante todo o domingo e começo da madrugada desta segunda-feira, o PSDB de Rondônia chegou a um consenso e decidiu alterar a chapa majoritária que busca o Governo do Estado. A frente do PSD, DEM, PRB e Patriotas terá como candidato a vice o atual presidente da Câmara Municipal, Maurício Carvalho, que poderia ficar de fora das eleições devido a impasses internos. O pastor Edésio Fernandes, indicado pelo PRB para a vaga de vice, deve disputar a outra vaga ao Senado, ao lado do deputado federal Marcos Rogério.

Sucessão

Expedito é lançado ao Governo pelo PSDB com apoio do PSD, DEM, PRB e Patriotas

A decisão por Maurício Carvalho não foi fácil. O vereador estava decidido a concorrer a uma vaga à Assembleia Legislativa, mas havia dificuldade de aceitação por parte dos candidatos e convencionais dos demais partidos aliados. Com a definição, PSDB, DEM e PSD disputam as eleições proporcionais unidos.

Maurício Carvalho é irmão da deputada federal Mariana Carvalho e filho do ex-vereador Aparício Carvalho, ambas lideranças tucanas.

Autor e foto: Rondoniagora