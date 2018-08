Resgatado, homem pretendia se atirar de torre após esposa ameaçar deixá-lo

André Bergamasco, 38 anos, foi resgatado no início da noite deste domingo, 05, após quase sete horas em cima da torre de transmissão da TV Rondônia (Rede Amazônica), filiada a rede Globo, em Porto Velho.

Ele ameaçava se jogar do alto da torre.

O homem é natural de Curitiba, Estado do Paraná, e atualmente está residindo na cidade de Cacoal. Ele estava a trabalho na capital e teria sido roubado em R$ 4 mil.

O estopim para que subisse na torre e ameaçasse tirar a própria vida, segundo ele relatou à polícia, foi o fato de sua mulher ameaçar deixá-lo.

Pelo menos três negociadores do Corpo de Bombeiros ficaram com ele no alto da torre, conversando para que não se jogasse.

Exausto, ele resolveu pedir ajuda dos bombeiros para descer, foi resgatado com segurança e levado para o hospital João Paulo II.

Texto e foto: Tudo Rondônia