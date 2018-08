Acidente na BR-364 mata criança e dois adultos carbonizados

O trágico acidente que matou dois adultos e uma criança aconteceu na manhã desta terça-feira, 07, na cabeceira da ponte do Rio Preto do Crespo, na BR 364, entre os municípios de Ariquemes e Itapuã do Oeste.

As vítimas foram identificadas como Antonio Carlos Teixeira, 48, Irani Garcia e a neta do casal Eduarda. Todos moravam no distrito de União Bandeirantes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo modelo Siena, de cor cinza, placa NCT-9007, de Mirante da Serra, transitava pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção, colidiu na cabeceira da ponte e o automóvel acabou pegando fogo.

Haviam dois adultos e uma criança dentro do carro, que morreram tragicamente carbonizados.

Fonte: Rondôniaovivo

Fotos: PRF/Divulgação