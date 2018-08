Baixe o aplicativo Ligue Certo e concorra a prêmios

Nesta quarta-feira, 08, o Ligue Certo vai sortear R$ 700,00 para quem baixou e avaliou o aplicativo.

Serão sorteados cinco prêmios, sendo R$ 100,00 em vale compras no Rodrigo Caldos, Pizzaria Domênico, Cantina da Lurdes e Pizzaria Bella. Já a Zero Grau Shopping, vai contemplar uma pessoa com um vale compra no valor de R$ 300,00.

Para participar basta baixar o aplicativo Ligue Certo, enviar o print da avaliação para o WhatsApp 9 8422-9090 e torcer. O sorteio acontecerá a partir das 12h30, no programa Bronca Livre do SBT- Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação