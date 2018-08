Conheça o campeão da Copa Sest Senat de Futebol 7 de Vilhena

Aconteceu no último sábado, 28 de Julho, a final da 1ª Copa SEST SENAT de Futebol 7 Society, no Campo do Verdão, em Vilhena.

O evento é promovido pelo Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT).

A final foi decidida entre a equipe da Rodotec que levantou a taça de campeão diante da Belotti Serviços e Transporte Ltda.

O campeão e o vice formaram uma equipe representando o Estado de Rondônia na disputa do nacional na cidade de São Vicente-São Paulo.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação