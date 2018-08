CONVENÇÃO: PMN confirma pré-candidato Jesuíno a reeleição

Pré-candidato a reeleição pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), o Deputado Estadual Jesuino Boabaid passou pela convenção partidária ocorrida nesta sexta-feira, 3, que deu a dezenas de pré-candidatos o direito de concorrer a uma vaga nas eleições 2018, que acontece no próximo dia 7 de outubro.

A princípio a legenda definiu que terá a frente 14 candidatos a deputado estadual e quatro candidatos a deputado federal com possibilidade de alteração até a homologação da Ata no Tribunal Regional Eleitoral.

Por uma política séria e com novas ideias que venham resultar em benefícios a sociedade de um modo geral, Jesuíno confirmou presença na corrida por uma vaga na Assembleia Legislativa para dar continuidade ao trabalho que vem desempenhando nos últimos quatros anos que esteve à frente do seu mandato.

Acompanhando da pré-candidata a deputada federal Ada Dantas Boabaid, Jesuíno foi recebido por militantes do partido e simpatizantes de seu trabalho e teve seu nome aclamado.

De acordo com calendário do órgão responsável pela eleição, depois do dia 15 a campanha politica está oficializada e liberada.

Fonte: Assessoria

Fotos: Divulgação