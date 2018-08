Homem é condenado a 5 anos de reclusão por tentar matar desafeto em 2009

Em sessão de julgamento realizada nesta terça-feira, 07, o Tribunal do Júri da comarca de Vilhena, condenou a 05 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, o réu Everson Antônio Nascimento.

Ele aguardava o julgamento em liberdade, e é acusado de uma tentativa de homicídio contra Regivaldo Pires Rodrigues.

O crime aconteceu em 26 de novembro de 2009, na Avenida Rosalinda Marangoni, no bairro Jardim América 19, em Vilhena. O motivo seria acerto de contas.

A sessão de julgamento, ocorrido no Fórum Desembargador Leal Fagundes, foi presidida pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro Bilharva, com participação do promotor de justiça João Paulo Lopes e o advogado José Francisco Candido, que apresentaram as teses de acusação e defesa, respectivamente.

O representante do Ministério Público requereu a condenação do réu por uma tentativa de homicídio simples, requerendo a exclusão da qualificadora.

Por sua vez, a defesa solicitou a exclusão da qualificadora e, por consequência, a condenação do réu por uma tentativa de homicídio simples, encerrando sua argumentação.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia