Homem paga dívida para credor errada em negociação via whatsapp

O caso se deu com um vilhenense de 37 anos, que depositou a quantia de R$ 2 mil para um credor e depois descobriu que havia negociado o pagamento com a pessoa errada.

Segundo os relatos da vítima, que procurou a Polícia Civil na tarde de segunda-feira, 06, para denunciar o caso, após negociar o pagamento via aplicativo whatsapp e receber o número de uma conta para depósito, efetuou a transação.

Porém, no dia seguinte teve conhecimento de que a conversa que teve não era com seu credor e sim com um estranho, pois o número havia sido clonado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa