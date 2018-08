Homens armados rendem funcionárias e assaltam a ACIV no Centro de Vilhena

O assalto aconteceu por volta das 11h30, desta terça-feira, 7, na Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV), localizada na Avenida Capitão Castro, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, um homem armado com revólver trajando uma camiseta azul com escrita “Tradição”, de pele morena entrou no estabelecimento rendeu as funcionárias e anunciou o assalto.

Usando de forte ameaça, o bandido pegou certa quantia em dinheiro que estava no caixa. Em seguida correu e montou na garupa de uma moto, onde um comparsa o aguardava para fuga. Os marginais furigam sentido Bairro São José.

A Polícia Militar foi chamada, e de posse das informações, fez buscas pela região, mas até o momento não localizou nenhum suspeito.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia