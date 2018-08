KARATÊ: coloradenses conquistam mais de 60 medalhas em Rolim

Os atletas coloradenses da Associação Nakayama de Karatê participaram no último fim de semana da 6ª Copa Pequeno Dragão na cidade de Rolim de Moura, a competição fazia parte da 2ª Etapa do Campeonato Estadual de Karatê. Diante das vitórias, a equipe se classificou como vice-campeã estadual.

A Associação Nakayama levou para a competição 53 atletas, que conquistaram 24 medalhas de ouro, 21 de prata e 18 de bronze, totalizando 63 medalhas.

Após as disputas a classificação geral da competição ficou da seguinte forma: 1ª Lugar: Pequeno Dragão – Rolim de Moura; 2ª Lugar: Nakayama – Colorado do Oeste; 3ª Lugar: Fênix: Alvorada do Oeste; 4ª Lugar: Champions – Vilhena; 5ª Lugar: Impacto – Ji-Paraná; 6ª Lugar: Garra – Vilhena; 7ª Lugar: Top Team – Porto Velho; 8ªLugar: Okinawa – Ariquemes.

Aparecido Ferreira, presidente da associação e também Sensei dos atletas avaliou o desempenho dos alunos diante da competição. “Para nós foi um excelente resultado. Agora é focar, pois a próxima e última etapa será em nossa casa, Colorado do Oeste, nos dias 13 e 14 de outubro deste ano, onde poderemos alcançar resultados ainda melhores”.

Cabe pontuar que o evento é organizado pela Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR), que congrega as melhores e maiores academias de Karatê de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia/Assessoria

Foto: Assessoria