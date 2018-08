Moradora é ferida por estilhaços de vidro ao tentar evitar entrada de meliante armado em casa

A tentativa de assalto, que deixou uma mulher de 57 anos ferida, ocorreu no final da tarde de segunda-feira, 06, em um prédio localizado na Avenida Barão do Rio Branco, Centro de Vilhena.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao se aproximar da porta, devido ter ouvido um barulho, a mulher avistou através do vidro desta, que um meliante armado forçava a fechadura, na intenção de arrombá-la e a segurou a fim de evitar a invasão.

Enquanto o meliante gritava que era um assalto, forçava ainda mais a porta, que teve uma parte do vidro quebrado, causando ferimentos nos braços e mãos da vítima.

Diante da impossibilidade de invadir o imóvel e pelo fato da mulher gritar por socorro, o indivíduo desistiu da ação e fugiu em sentido ignorado.

Com a chegada da polícia foi solicitada as imagens das câmeras de segurança e comprovado que na verdade, estavam no prédio, dois meliantes armados. Diligências foram realizadas, porém, ninguém foi preso.

A vítima foi socorrida por vizinhos, que afirmaram não terem visto os assaltantes, apenas escutado os gritos de socorro da mulher.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa