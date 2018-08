Motorista é socorrida ao HRV após capotar na BR-435

Acidente aconteceu por volta das 14h30, desta terça-feira, 7, na BR-435, após o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do fato, uma mulher ainda não identificada, dirigia um carro VW Golf, de cor branca, placa OHP-0016/Colorado do Oeste, e seguia pela rodovia sentido Vilhena, quando perdeu o controle do veículo e capotou as margens da pista, acertando um poste de cabos telefônicos.

No impacto, a motorista sofreu ferimentos, sendo socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV).

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Nilo Coradini