Veja quem faturou os prêmios da 1ª Festa do Motorista e do Colono do CTG de Vilhena

O Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo Norte (CTG) realizou nu último final de semana a 1ª Festa do Motorista e do Colono em Vilhena.

O evento contou com a participação do cantor Ari Santos, o tradicional churrasco gaúcho, além do sorteio de prêmios.

Os ganhadores foram: Larissa Bloot com R$ 6 mil, José Agostino R$ 3 mil, Eleandro Ribeiro R$ 1 mil, Maycon Ferreira Lopes um pneu recapado, Leoni José Antônio dois pneus para carro de passeio, José Valente uma bateria 150A, Karina Grasiela Colombo Signorini uma bomba de pulverizar e Aparecido Cavalcante um balde de óleo.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia