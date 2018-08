Caminhão tomba após colisão na BR-435

Acidente envolvendo uma carreta Volvo/FH de cor prata, placa ATN-3585/Colorado do Oeste e um caminhão Mercedes Benz – 2324 de cor vermelha, aconteceu na tarde de terça-feira, 7, no Km 98 da BR-435 – entre Colorado e Cerejeiras.

De acordo com informações, o caminhão tanque que transportava leite, trafegava pela rodovia sentido Colorado, quando colidiu com a carreta bi trem, que transitava em sentido contrario.

No choque, o caminhão tanque saiu da pista e tombou as margens da via. Não houve feridos graves, apenas escoriações leves.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Cone Sul Acontece