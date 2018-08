Escola promoverá festa das regiões nesse sábado

Nesse sábado, 11, a partir das 18h00 acontece a tradicional festa das regiões da Escola Shirlei Ceruti, localizada na Rua Josias Antônio da Silva, 1465, Setor 19 – Jardim das Oliveiras, Vilhena.

A festa contará com uma variedade de comidas típicas e apresentações culturais.

De acordo com o diretor da instituição, Flávio de Jesus, também serão apresentado os trabalhos pedagógicos que foram desenvolvido durante o semestre, e todo o dinheiro arrecadado no evento será usado para custear a formatura das turmas do terceiro ano do ensino médio.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação