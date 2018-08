Ex-vereador vai a Federal e vendedor a Estadual; candidatos explicam projetos

Na tarde de terça-feira, 06, o ex-vereador Jacy Alves de Souza e o comerciante Fábio Coelho Adriano, mais conhecido como “Adriano Vilhenense”, visitaram a redação do Extra de Rondônia para anunciar a confirmação de suas candidaturas.

Jacy disputa uma vaga a Federal e Adriano a Estadual, pelo partido Patriota e PRB, respectivamente.

No site, os vilhenenses falaram sobre os motivos que os levaram a candidatura e sobre os planos, caso sejam eleitos.

CINCO MANDATOS DE VEREADOR

Jacy Alves, que já cumpriu cinco mandatos como vereador em Vilhena, afirmou que é candidato unicamente para fortalecer o partido, pois possui amigos filiados à agremiação. “Me candidatei mais para ajudar a sigla. Mas se tiver a oportunidade de ser eleito, a gente não sabe, mas temos amigos que ajudarão”, afirmou.

Questionado se possui algum projeto para apresentar aos eleitores em seu início de campanha, Jacy afirmou que “projeto é o que não falta”, pois caso seus projetos não sejam bons, adotará os dos amigos, que venham a ser melhores e que seu lema de campanha é criar oportunidades de emprego para a juventude que luta para ingressar no mercado de trabalho.

O candidato afirmou que unirá forças com “Adriano Vilhenense”, para no que for possível, trazer emendas para o Estado de Rondônia e que ajudará o prefeito de Vilhena, Eduardo japonês (PV), no que for preciso. “Se ele quiser votar em mim, minha gratidão será imensa”, satirizou Jacy, quando questionado se terá apoio do mandatário em sua campanha.

INCENTIVADO PELA POPULAÇÃO

Já “Adriano Vilhenense”, que pela primeira vez se candidata a um cargo político, afirmou que lutará para reaver os direitos da população, destinando verbas arrecadadas através de impostos, em benefícios para o povo de Vilhena e de todo o Cone Sul do Estado.

“Quero estruturar Vilhena ajudando na saúde, apoiando o pequeno produtor e trazer incentivos para as pequenas empresas, pois me considero vendedor ambulante e nunca tive incentivo. Por isso quero ajudar o microempresário que sonha em crescer e se encontra abandonado pela gestão pública”, afirmou Adriano.

Ele garante buscar a destinação de verbas ao produtor rural, que movimenta a economia da cidade com suas pequenas produções, como hortaliças, ovos, laticínios, dentre outros, através de abastecimento de mercados ou até mesmo como feirantes, para que pelo menos o mínimo que é logrado do povo com as cobranças de autos impostos, possa ser empregado no município.

Ainda segundo Adriano, ele tem a intenção de trazer empresas para Vilhena, mas sua meta como deputado estadual é investir nas locais.

Quando indagado sobre os motivos que o levaram a se candidatar ao cargo, Adriano afirmou que foi incentivado pela própria população, que sempre o viram lutar em prol da redução de impostos como comerciante. Afirmou que, caso eleito seja, terá voz para lutar pelo povo de Vilhena e de do Cone Sul.

ACREDITA NO JAPONÊS

Para finalizar, Adriano diz que acredita na gestão do prefeito Eduardo Japonês, pois as dificuldades que o mesmo vem enfrentando são normais em início de mandato. Para ele, seriam necessários, pelos menos, seis meses para a total organização da casa. “Caso o prefeito e sua família queiram me dar este voto de confiança, garanto que ele terá um deputado estadual totalmente vilhenense para ajudá-lo. Meu foco é trabalhar para o povo”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia