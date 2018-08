Hospital “Bom Jesus” receberá ambulatório e gerador de alta potência para sala cirúrgica em Vilhena; diretor detalha

Na manhã desta quarta-feira, 08, a equipe do Extra de Rondônia entrevistou o diretor geral do Hospital “Bom Jesus” de Vilhena, Luiz Augusto Bandeira, para falar sobre a aquisição do novo gerador e a construção de um ambulatório na unidade.

Há um mês à frente da administração, Bandeira tem realizado muitas mudanças no funcionamento da unidade de saúde, além de implantar um novo planejamento.

Dentre elas está a compra do gerador, que funcionará no novo centro cirúrgico. Com a máquina serão adquiridos novos focos cirúrgicos, mesas, carros de anestesia e demais equipamentos necessários para atendimento.

“Conseguimos adquirir um aparelho com a potência de 150 Kva, praticamente o dobro do que estava em funcionamento no hospital. Estamos sempre focados em atender nosso público com excelência e trabalhando para fazer muito mais”, explicou.

De acordo com Bandeira, a construção do primeiro ambulatório do hospital já terá inicio na próxima semana, e ficará localizado na Rua Carlos Sthal – 4901, esquina com Ricardo Kullert.

“O ambulatório será composto por nove consultórios, haverá um espaço mais amplo e com capacidade para mais leitos. A área atual do hospital também sofrerá modificações. No local onde funcionam os atuais consultórios, migraremos a parte administrativa, além de ampliarmos a recepção e o pronto socorro”, pontuou.

Bandeira destacando, ainda, que há mais projetos e realizações para serem executadas a longo prazo, visando dar maior assistência e condições para os pacientes e funcionários da unidade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/ Divulgação