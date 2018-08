Ladrões fazem homem refém durante assalto e o jogam de carro em movimento

O crime ocorreu na noite de terça-feira, 07, em frente uma residência localizada no Bairro Jardim América, em Vilhena, onde um homem de 59 anos foi feito refém por dois meliantes armados, que roubaram seu carro e o jogaram do mesmo em movimento durante a fuga.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até a linha Capa 144, sentido Porto Velho, onde segundo informações da central de operações, havia uma vítima de roubo.

No local os militares se deparam com um homem, que afirmou ter sido assaltado no portão de casa e levado até aquele local pelos criminosos, que antes de o fazerem refém durante a fuga, ainda o encarceraram dentro de seu imóvel, roubando vários cartões de crédito e o valor de R$ 1 mil em moeda corrente.

Após se apossarem dos pertencentes da vítima, os meliantes o fizeram deitar no assoalho de seu veículo, um Fiat Argo, o levando até aquele local, onde o arremessaram para fora do carro em movimento.

O homem, que apresentava várias escoriações pelo corpo, causados pelo cascalho da estrada, afirmou ainda, que durante todo o percurso da fuga, os infratores pediam por sua carteira de trabalho.

Imediatamente guarnições iniciaram diligências, logrando êxito em encontrar o veículo abandonado a poucos metros do local onde a vítima foi localizada.

No interior do automóvel foi encontrado um rolo de corda deixado pelos assaltantes e a carteira de trabalho da vítima, que os mesmos insistentemente requisitavam. O proprietário do veículo não soube informar os motivos do interesse dos infratores em tal documento.

