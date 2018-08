Para vereador, Vilhena é uma cidade sem lei de trânsito

Na primeira sessão ordinária do segundo semestre Legislativo, o vereador Carlos Suchi (Podemos) falou mais uma vez a respeito da importância do funcionamento da Secretaria Municipal de Trânsito em Vilhena (Semtran).

Em sessões anteriores, o parlamentar já havia reclamado a falta de um secretário para coordenar as ações da pasta.

Ao ocupar a tribuna da Casa de Leis, Suchi foi mais além: disse que “hoje Vilhena é uma cidade sem lei de trânsito”.

Ele justificou suas afirmações ao visitar o Hospital Regional (HR) nesta semana e testemunhar a quantidade de vítimas de acidente de trânsito sendo medicadas.

Reclamou, por outro lado, do local onde funciona atualmente a Semtran, o que ele considerou como local inóspito. A palavra expressa local desagradável, pouco acolhedor por alguma causa e sem condições para ser habitado.

“Hoje fui no Hospital Regional, está cheio de pessoas machucadas no setor de traumas. Fui na Semtran, e ainda não tem secretário, mas conversei com algumas pessoas lá e estão se organizando para colocar um bom nome lá. Eu sempre falo que a Semtran é de suma importância para os vilhenenses. No hospital, poucos são acidentes de trabalho. Temos que conversar com o prefeito para que, o mais rápido possível, coloque um secretário. Por enquanto, a Semtran fica num depósito, um local inóspito, onde a prefeitura coloca os restos que não está utilizando. Minha preocupação é grande com dois setores: a saúde e a Semtran, já que ambos estão ligadas à saúde, que onera o município”, alegou o parlamentar.

Ainda, Suchi sugeriu que, após nomeação, o novo titular da Semtran comece a desenvolver projetos que beneficiem o município, através de campanhas educativas, equipamentos necessários como semáforo, entre outros. “Hoje temos uma cidade sem lei de trânsito em Vilhena. Não se fala de trânsito em escola, em empresas”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia