Agente penitenciário e mais dois são alvejados por tiros de pistola na Cohabinha

As primeiras informações dão conta que na noite desta quinta-feira, 9, alguns amigos estavam na frente de uma residência na Rua 917, no conjunto Cohabinha, em Vilhena, quando dois homens numa moto aproximaram, o carona nem chegou a descer, sacou a arma provavelmente uma pistola e disparou contra o grupo que estava conversando.

Após efetuar vários disparos, os bandidos fugiram tomando rumo ignorado. Entre os atingidos está um agente penitenciário.

A Polícia Militar (PM) está colhendo informações e faz diligências pela cidade para tentar localizar algum suspeito.

O agente penitenciário foi identificado como Cristiano Rodrigues Silva, sócio proprietário de uma auto escola. As outras vítimas, ainda não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

A reportagem do Extra de Rondônia conversou com uma testemunha que estava no local e disse que foi tudo muito rápido e não foi possível visualizar a placa, marca e modelo do veículo.

As vítimas foram socorridas ao pronto-socorro do Hospital Regional em carros particulares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia