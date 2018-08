Choque entre motos deixa condutores feridos

O acidente foi registrado pela Polícia Militar de Trânsito (P-tran) na noite desta quinta-feira, 9, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local do fato pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda Bros 150, de cor vermelha, placa NCU-7948/Vilhena, trafegava pela Avenida Presidente Nasser, sentido Avenida Rondônia, quando no cruzamento com Rua Otávio José dos Santos, no bairro Jardim das Oliveiras, colidiu com a moto CG 150, de cor azul, placa MSO-0370/Vilhena.

No choque, os condutores sofreram ferimentos e foram socorridos ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia