Com agenda em RO, dupla paulista de renome nacional negocia apresentação na Expovil 2019

Com uma agenda bem apertada a dupla paulista Fiduma & Jeca tem realizado vários shows pelo interior de Rondônia, sua última parada foi na cidade de Alta Floresta durante uma tradicional festa de rodeio. Para o próximo mês, os sertanejos retornam ao Estado para agitar a 36ª Exposição Agropecuária de Pimenta Bueno (Expopib).

Naturais de São José do Rio Preto, os cantores contam que se conheceram no ano de 2010, e tocaram juntos por cerca de quatro anos. Devido ao sucesso que faziam por onde passavam, resolveram formar a dupla e iniciar uma carreira profissional em 2014.

Fiduma & Jeca já possui três CD’s e dois DVD’s. O primeiro, gravado em sua cidade natal contou com a parceria de Munhoz & Mariano, César Menotti & Fabiano, Bruninho & Davi e João Carreiro, tendo a participação de mais de 20 mil pessoas. O segundo foi lançado no final de 2017, e já há projetos para gravação de um novo DVD.

Os sertanejos estrearam com a música de trabalho “Anjo Chapadex”, logo mais, vieram os singles “ Que susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “99%” que contou com a parceria de Munhoz & Mariano, “Quadros” com a ilustre presença de João Carreiro, e agora, a aposta dos artistas é a mais nova composição intitulada como “Chifre Detox”. A dupla detalha ainda, que o novo single já possui um clipe e está disponível em seu canal.

Fiduma & Jeca afirmam que estão negociando para se apresentarem na 34ª Exposição Agropecuária de Vilhena (Expovil), e prometem que se fecharem parceria farão um mega show.

Para saber mais sobre Fiduma & Jeca, basta acessar o site oficial que conta com conteúdos exclusivos e músicas para download, ou acompanhá-los através das redes sociais Instagram, Facebook e o canal no Youtube.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação